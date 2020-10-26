Yellow Rockets и Венчурная компания "Якутия" создадут совместный посевной фонд

16 октября 2020 г. в рамках Волжского инвестиционного саммита АО "Венчурная компания "Якутия" и венчурный фонд YellowRockets подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться проектами, экспертной оценкой и информацией. Кроме того, стороны рассматривают варианты по созданию совместного посевного фонда в форме инвестиционного товарищества.

ВК "Якутия" является учредителем и осуществляет управление Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия). Фонд осуществляет финансирование инновационных проектов предпосевной стадии, ориентированных на внешние рынки, и реализует акселерационную программу их развития.

Создание совместного фонда посевной стадии позволит создать инструменты для поддержки стартапов, которые успешно прошли предпосевную стадию развития. Таким образом, Якутия формирует взаимосвязанную цепочку инструментов для появления и развития стартапов: Стартап-школа — Стартап-марафон — Стартап Экспедиция "Б8" — Акселератор "Б8" — посевной фонд.

Генеральный директор АО "ВК "Якутия" Василий Ефимов прокомментировал подписание соглашения: "Уверен, что подписание данного соглашения позволит нам улучшить условия и расширить возможности для значительного увеличения количества и качества технологических бизнесов в Якутии, на Дальнем Востоке и в целом в России. Надеюсь, что сотрудничество с успешным частным фондом позволит вывести наши стартапы на качественно новый уровень и поможет их росту".

Основатель и руководитель YellowRockets Сергей Богданов считает, что работа АО "ВК "Якутия" очень важна для создания региональной стартап-экосистемы: "Когда мы говорим о стартапах, мы подразумеваем глобальные рынки, не ограниченные рамками региона и даже страны. Но первые знания, опыт и первые инвестиции стартап может получать там, где ему комфортно. Благодаря АО "ВК "Якутия" талантливым людям не надо уезжать из региона, они могут начать свой стартап в комфортных условиях". Сергей выразил уверенность, что благодаря работе АО "ВК "Якутия" историй успеха в регионе станет существенно больше.