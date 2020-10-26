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Экономика и бизнес

"Огни Самары": все о льготной ипотеке

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О самарских и общероссийских трендах рассказала эксперт по сертификации услуг на рынке недвижимости РФ, генеральный директор Центра Недвижимости и Права "Огни Самары" Юлия Овечкина.

Еще на восемь месяцев

До 1 июля 2021 года продлена программа льготного ипотечного кредитования, об этом 22 октября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Изначально программа льготной ипотеки под 6,5% была рассчитана до 1 ноября 2020 года. Она была запущена весной в качестве антикризисной меры и распространяется на покупку жилья в новостройках. Программа оказалась востребованной рынком: сейчас на нее приходится более 90% покупок жилья у застройщиков. На фоне опасений Центробанка относительно перегрева рынка из-за ажиотажного спроса на жилье, правительство продлило программу еще на восемь месяцев.

По мнению Юлии Овечкиной, сейчас самое время воспользоваться этой возможностью. "Льготную ипотеку на новостройки можно оформить от 5,9% годовых на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальная сумма займа в Самарской области составляет 3 млн рублей, а ограничений по площади или стоимости самой недвижимости нет. Если заемщику не хватает собственных накоплений на взнос, его можно оплатить материнским капиталом, а также средствами из региональных и местных бюджетов, если они полагаются заемщику", — рассказала эксперт.
Как отмечают специалисты Центра Недвижимости и Права "Огни Самары", оживление на рынке, вызванное льготной ипотекой, подкрепляется разнообразием банковских программ. Подборка наиболее интересных предложений от банков представлена в обзоре.

Платежи и ставки

"Россельхозбанк" по программе сельской ипотеки под 2,7% выдал в Самаре 270 займов на общую сумму 556 млн рублей. Программа рассчитана на приобретение и строительство жилья в сельской местности, максимальная сумма кредитования — 3 млн рублей в одни руки на срок до 30 лет, первоначальный взнос от 10%, ставка 2,7% и 3% без страхования. По программе можно купить частный дом, в том числе с земельным участком, участок земли для возведения дома, квартиру в многоквартирном доме (готовую или на стадии строительства), кроме того, средства можно направить на строительство жилого дома на любой стадии. Как отмечает гендиректор Центра Недвижимости и Права "Огни Самары", спрос на данный продукт имеется, поэтому программу продлили.

"В Самаре данная программа распространяется на "Южный город", при этом договор должен быть утвержден министерством сельского хозяйства региона", — пояснила Юлия Овечкина.

Она так же добавила, что при оформлении ипотеки в "Россельхозбанке" можно выбрать дифференцированный платеж. От аннуитетных он отличается тем, что размер платежа со временем убывает. В дифференцированном платеже сумма в погашение тела кредита всегда постоянна, а процентная часть сначала большая, а потом снижается, так как зависит от основного долга по кредиту.

Банк ВТБ предлагает ипотеку на вторичное жилье (квартира или дом), при первоначальном взносе от 50% ставка будет 7,4%, такую ставку можно получить, подав заявку по 2-м документам (паспорт и СНИЛС). По мнению Юлии Овечкиной, на сегодняшний день это лучшее предложение на рынке.

"Кроме того, банк ВТБ продлил решение по ипотеке до 122 дней: ищи объект, сколько удобно", — отметила она.

Низкие ставки (7,9-8,1%) с небольшим первоначальным взносом дают акционерный банк "Россия", банк "ФК Открытие" и "Ак Барс Банк".

"Росбанк Дом" предлагает возможность делить платеж на две половины, к примеру, в зарплату и аванс. Как отмечают специалисты Центра Недвижимости и Права "Огни Самары", многим проще платить 12000 и 12000 вместо 24 000 рублей. При оплате платежей 2 раза в месяц, переплата за объект будет меньше, при равных условиях ежемесячного платежа.

"Если у вас нет первоначального взноса, но есть, к примеру, квартира, которую вы продаете или получили в наследство и хотите купить новостройку по льготной ставке, тогда вам в "Росбанк Дом". Воспользовавшись денежными средствами на первоначальный взнос, можно продолжать проживать в данной квартире, также продавать ее и не платить ежемесячных платежей! Это позволит вам, проживая в своей квартире дождаться окончания строительства, сделать ремонт и погасить взятую ссуду после продажи своей недвижимости", — рассказала гендиректор агентства.

Также "Росбанк Дом" кредитует доли, комнаты, выкуп долей до целого, и между родственниками.

С агентством выгодно

Оформление ипотеки через агентство недвижимости дает заемщику значительную экономию средств, поскольку банки предоставляют агентствам преференции (партнерские скидки). В некоторых банках такая скидка достигает 1%, что в пересчете на весь период кредитования позволяет клиенту сэкономить 200 000 — 300 000 рублей, в зависимости от суммы кредита.

"Банки сегодня используют единую программу, в которой видны решения других банков о выдаче или невыдаче кредита конкретному человеку. При отсутствии позитивной информации в этом "банке данных", финансовое учреждение может ответить заемщику отказом. Центр Недвижимости и Права "Огни Самары" имеет возможность, пользуясь внутренним инструментом для профессионалов "СИТИ-КЛИК", подавать заявки одновременно во все банки, что позволяет минимизировать риски отказа. Ипотечные брокеры нашего агентства всегда в курсе интересных предложений и помогут подобрать максимально комфортные условия кредитования и страхования. 

С экспертами Центра Недвижимости и Права "Огни Самары" вы сможете купить новостройки по минимальным ценам от застройщиков и подрядчиков, а также сможете выбрать для инвестиций выгодные лоты по банкротству.

В основе нашей работы лежит индивидуальный подход к каждому клиенту", — подчеркивает Юлия Овечкина.

По ее словам, каждый клиент "Огни Самары" получает сертификат о пожизненной юридической гарантии на услуги. Профессиональные риски компании застрахованы в рамках сертификации. Проверить сертификацию любого агентства недвижимости можно на сайте https://reestr.rgr.ru/.

Центр недвижимости и права "Огни Самары"

Адрес: ул. Гагарина 21, ул. Георгия Димитрова 93

Телефон: 8 (846) 989-12-09

Сайт: http://os163.ru/

Instagram: @ognisamary

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