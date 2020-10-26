В ноябре в регионе стартует месячник по проверке газового оборудования

В понедельник, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства и руководителями ведомств, где обсуждалось повышение безопасности эксплуатации газового оборудования в квартирах и частных домах.

Уже через неделю стартует месячник по этой теме. Кроме газового оборудования, проверять будут дымовые и вентиляционные каналы. Ведь от стабильной работы систем зависит здоровье и жизнь людей. "Ситуация требует контроля, мы знаем, сколько людей гибнет ежегодно", — отметил глава региона.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Мишин пояснил, что во время проведения месячника по проверке оборудования на каждом подъезде многоквартирного дома будет размещено объявление с указанием даты, времени визита специалистов и контактных телефонов для справок.

Кроме того, явившийся с проверкой представитель обслуживающей организации обязательно должен представиться и предъявить служебное удостоверение, информация в котором должна полностью совпадать со сведениями, указанными в объявлении. Персонал всегда должен быть в спецодежде с логотипами компании, а в условиях эпидемиологических ограничений — в защитной маске и бахилах.

"Все наши специализированные организации готовы к проведению этого месячника, сотрудники будут при себе иметь специальные бейджи, планы обходов, списки домов", — отметил министр.

Губернатор отметил, что к работе по информированию граждан о проведении месячника необходимо привлекать старших по домам, управляющих микрорайонов и созданные на местах советы. "Крайне важная задача, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — У нас потенциал общественных советов, старших по домам реализован не в полной мере".

Руководитель области также поручил провести собрания старших по домам с представителями сервисных организаций, которые будут проводить проверки оборудования. "Хочу призвать глав муниципальных образований к тому, чтобы эта работа была выполнена", — обратился губернатор.

Василий Мишин также отметил, что в регионе активизировались мошенники, которые навязывают населению платные услуги, маскируясь под официальные организации. Они могут имитировать газовую утечку и предложить в срочном порядке заменить имеющееся оборудование на новое, дорогостоящее. В правоохранительные органы на сегодняшний день поступило около 150 обращений граждан.

Руководитель ведомства обратил внимание на то, что согласно договору, который заключается между обслуживающей организацией и управляющей компанией либо ТСЖ, плата за техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО не взимается.

Глава региона поручил привлечь к разъяснительной работе старших по домам и управляющих микрорайонами. Именно они знают жителей каждого МКД, а значит, могут донести до них информацию о том, как уберечься от мошеннических действий.