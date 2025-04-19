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Футбол Спорт

У "Акрона" появится современная тренировочная база

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренировочная база "Акрона" будет расположена на территории стадиона "Торпедо" в Тольятти.

Фото: ФК "Акрон"

В конце марта 2025 г. было заключено концессионное соглашение, в рамках которого футбольный клуб "Акрон" модернизирует спортивные объекты на территории стадиона "Торпедо". Этот шаг можно считать отправной точкой для создания современной спортивной базы футбольного клуба "Акрон" в Тольятти.

"Согласно условиям концессионного соглашения мы возьмем земельный участок и находящееся рядом аварийное здание гостиницы — и приведем все в порядок. Здание отремонтируем, около него появится шесть футбольных полей. Планируем пока четыре с искусственным покрытием, еще два — с натуральным. Гостиница и четыре поля станут базой ФК "Акрон", а еще два поля передадим для занятий детям. Все, кто захочет там заниматься спортом, получат такую возможность", — заявил владелец ФК "Акрон" Павел Морозов.

Уже этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию два натуральных, а также одно искусственное поле. Помимо обновления спортивной инфраструктуры запланирована реконструкция гостиничного комплекса, который станет основой учебно-тренировочного центра. Согласно проекту в здании будут расположены кабинет с необходимым оборудованием для непрерывной работы медицинского штаба, тренажерный зал, зал для теории, кабинеты тренерского штаба, а также зона для питания.

Объем капитальных вложений на создание инфраструктуры и реконструкцию текущих объектов составит не менее 404 млн рублей.

"В рамках концессии установлена минимальная планка инвестиций, но в итоге мы все сделаем по максимуму. С хорошими полями, освещением и инфраструктурой футбольной базы на уровне ведущих клубов, ничем не хуже. Со всем необходимым оснащением для подготовки и восстановления футболистов — жилой фонд, тренажерный зал, спа-зона, криосауна и так далее, чтобы футболисты могли нормально готовиться к тренировкам и матчам и восстанавливаться после них", — прокомментировал Павел Морозов.

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