"Акрон" проиграл "Спартаку" - 2:3

В субботу, 19 апреля, "Акрон" принимал московский "Спартак". Матч 25 тура МИР Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе "Солидарность Арена".
Тольяттинцы вели 2:0. Однако матч остался за московской командой.
Счет открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. Второй мяч за воспитанником "Акрон-Академии Коноплева" Дмитрием Пестряковым: забил дебютный гол за главную команду.
"Спартак" начал отыгрываться на 39 минуте - гол в ворота "Акрона" забил Бонгонда. На 61 минуте автогол от Джурасовича. Победный гостевой мяч в ворота тольяттинцев "положил" в добавленное время Барко (94 минута).
Следующий матч "Акрон" проведет 27 апреля в Химках с одноименной командой.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.