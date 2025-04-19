"Акрон" проиграл "Спартаку" - 2:3

В субботу, 19 апреля, "Акрон" принимал московский "Спартак". Матч 25 тура МИР Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе "Солидарность Арена".

Тольяттинцы вели 2:0. Однако матч остался за московской командой.

Счет открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. Второй мяч за воспитанником "Акрон-Академии Коноплева" Дмитрием Пестряковым: забил дебютный гол за главную команду.

"Спартак" начал отыгрываться на 39 минуте - гол в ворота "Акрона" забил Бонгонда. На 61 минуте автогол от Джурасовича. Победный гостевой мяч в ворота тольяттинцев "положил" в добавленное время Барко (94 минута).

Следующий матч "Акрон" проведет 27 апреля в Химках с одноименной командой.