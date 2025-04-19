"Акрон" продлил сотрудничество с тренерским штабом Заура Тедеева

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Владелец клуба "Акрон" Павел Морозов в прямом эфире "Акрон он эйр" сообщил о переподписании контракта с главным тренером Зауром Тедеевым и его помощниками по тренерскому штабу.