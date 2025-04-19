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Футбол Спорт

"Акрон" продлил сотрудничество с тренерским штабом Заура Тедеева

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владелец клуба "Акрон" Павел Морозов в прямом эфире "Акрон он эйр" сообщил о переподписании контракта с главным тренером Зауром Тедеевым и его помощниками по тренерскому штабу.

Наставник "Акрона" продолжит работу в Тольятти, как минимум, на протяжении следующих двух сезонов.

 

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