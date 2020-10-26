"Ночь искусств" состоится онлайн в Самаре

Во вторник, 3 ноября, в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) состоится "Ночь искусств". Как и по всей стране она пройдет онлайн.

Все мероприятия "Ночи" будут объединены темой Великой Отечественной войны. Главной идеей станет связь литературы и темы войны.

Программа

19:00-19:30 Онлайн-мастер-класс "Открытка "Спасибо". Урок по созданию открытки-благодарности в технике правополушарного рисования. Ведущая — художник и арт-терапевт Татьяна Хамина.

19:45-20:15 Литературный онлайн-перформанс "#75словПобеды"с участием волонтеров.

20:30-21:15 Онлайн-лекция "Как Великая Отечественная война повлияла на развитие литературы?" Ведущий — Татьяна Журчева, кандидат филологических наук, театральный критик, эксперт театральной премии "Золотая маска".

21:15-21:30 Книжный видео-обзор "О чем писали на войне?" Ведущие: филолог Кристина Гусакова и библиотекарь Федор Замыцкий.

21:30-22:00 Виртуальный виниловый вечер "Военные песни". Лекция о песнях, которые были написаны уже после войны, но посвящены войне, это Высоцкий, Лещенко, Магомаев. Ведущий — Артем Доценко.