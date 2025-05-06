В "Заварке" пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы

В музее-галерее "Заварка" пройдет цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

В четверг, 8 мая, в 16:00 пройдет лекция "Посольства и дипмиссии города Куйбышева" (12+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Лекция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти и многие иностранные посольства. Многие здания, в которых размещались дипломаты, сохранились, и сейчас являются знаковыми объектами нашего города. На лекции посетители узнают об архитектуре зданий, где во время Великой Отечественной войны разместились дипломатические миссии и посольства. Например, посольство Швеции (Красноармейская, 15), Великобритании (Куйбышева, 151), США (Некрасовская, 62) и другие.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи "Заварка" организуют несколько мероприятий.

В 16:00 пройдет экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Экспозиция, которая работает в "Заварке" с конца апреля, посвящена военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах, детство которых пришлось на военное время. Гости познакомятся с историями куйбышевцев, увидят редкие фотографии, предметы и документы, узнают как о трудовом подвиге нашего города, так и об истории детской повседневности 1941–1945 годов.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В 18:30 кандидат исторических наук, заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова прочитает лекцию "На память…" — детские фотографии военного Куйбышева" (12+).

Исследование семейных и детских фотографий — важный источник знаний о том, что обычные люди говорят сами о себе и о семейном контексте. Зафиксировать события могут как случайные снимки, так и фотографии, сделанные в специализированном ателье. Такие кадры укрепляют семейную память, формируют связь поколений и создают портретную хронику. При анализе семейных снимков важно не только понять их содержание, но и генезис, обстоятельства, контекст появления, а также функции, которые они выполняют в жизни семьи. На лекции будут рассмотрены детские фотографии, сделанные накануне или в период Великой Отечественной войны в Куйбышеве.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 10 мая, в 16.00 пройдет экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+).

Экспозиция, которая работает в "Заварке" с конца апреля, посвящена военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах, детство которых пришлось на военное время. Посетители познакомятся с историями куйбышевцев, увидят редкие фотографии, предметы и документы, узнаю как о трудовом подвиге нашего города, так и об истории детской повседневности 1941–1945 годов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

11 мая (воскресенье) в 16.00 состоится лекция "Цветочный путь" в истории Струковского сада: от усадьбы до парка" (6+). Ее прочитает биолог, методист "Самарского областного эколого-биологического центра" Людмила Матвиенко.

Долгое время Струковский сад был главным местом отдыха жителей нашего города. Летом он становился центром светской жизни и пользовался большой популярностью. В саду росли вековые деревья, разбивались цветники. Здесь же располагался питомник экзотических растений с пальмами и агавами, посаженными в кадки. По праздникам и на время торжественных мероприятий этих диковинных гигантов выставляли по аллеям.

Струковский сад до сих пор остается местом притяжения горожан и неизменно упоминается в туристических путеводителях как одна из ключевых достопримечательностей Самары. На лекции гости смогут взглянуть на него глазами жителей Самары рубежа XIX–XX веков, увидеть дореволюционные фотографии, а также узнать, как "цветочный путь" в истории Струковского сада повлиял на развитие цветоводства в Самаре.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.