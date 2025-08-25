Вячеслав Федорищев: "Поддержим региональные проекты форума "Сильные идеи для нового времени"

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы недавнего форума "Сильные идеи для нового времени". Участники встречи представили главе региона свои идеи и заручились необходимой поддержкой, чтобы успешно их реализовывать и масштабировать.

Напомним, итоги пятого форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив, фондом Росконгресс, ВЭБ.РФ, были подведены 3 июля в Москве на пленарной сессии с участием президента РФ Владимира Путина. Форум направлен на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив граждан страны, которые внесут весомый вклад в укрепление ее суверенитета страны и достижение национальных целей развития.

Самарская область была отмечена в числе наиболее активных регионов по количеству идей, размещенных на платформе форума. В ТОП-100 форума представлены 2 проекта от региона, в ТОП-300 — 5.

"Для нас очень важно, что наши талантливые инициативные люди получают возможности для реализации своих идей. В Самарской области они очень массово проявляются. АСИ, которое по поручению Президента было создано еще в 2012 г., эти возможности дает во всей стране, и для меня как для губернатора очень приятно, что ваши идеи были отмечены как одни из самых интересных, самых лучших. Главное теперь их реализовать. Все, что от нас зависит, чтобы они реализовывались, мы сделаем. Я пригласил коллег — министров, которые каждый по своему направлению будет помогать", — обратился к участникам, открывая встречу, Вячеслав Федорищев.

Один из участников ТОПа-100 — проект "Обучение навыкам тактической медицины с применением технологии виртуальной реальности. VR-тренажер "Тактическая медицина. Базовый курс". Его представила Дарья Паршина, маркетолог Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ). Тренажер создан совместно СамГМУ и военно-медицинской академией имени С. М. Кирова Минобороны РФ и позволяет улучшить теоретические знания и отработать навыки оказания первой помощи при различных видах травм. По словам Дарьи Паршиной, он уже эффективно демонстрируется и апробируется. "Форум позволил получить нам достаточно большое количество контактов, которые в будущем нам помогут масштабировать проект", — отметила она. Для развития проекта авторы заинтересованы в подключении специалистов региональных министерств здравоохранения, образования, науки и высшего образования.

"Это взаимодействие обеспечим. Коллеги вас пригласят и вместе отработаем", — отметил губернатор, добавив, что аналогичный тренажер по первой медицинской помощи было бы актуально внедрять в учебный процесс в школах в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

Представленный на встрече тактический тренажер, считает Вячеслав Федорищев, пригодится при подготовке молодых людей к несению военной службы. Он поручил заместителю председателя Правительства — министру экономического развития и инвестиций Самарской области Павлу Финку разработать рамочное решение, чтобы было возможно закупать это техническое решение.

Директор ГБУ ДПО СО "Центр профессионального образования" Ольга Нисман представила проект "#ДВИЖ_ИН_САМ" — выставка научно-технического творчества детей и молодежи", который направлен на развитие инженерного мышления, рационализаторства молодежи, прежде всего студентов колледжей и техникумов. Проект предусматривает два трека: первый — массовый для школьников и студентов, которые создают прототипы и модели, второй — производственный, когда команды объединяются для решения реальных кейсов от работодателей.

"Наш проект мы разрабатывали как ответ на запрос предприятий, которым на сегодняшний день нужны работники, способные улучшать производственные процессы и повышать производительность труда. Исходя из этого рассматриваем проект как своеобразную "точку входа" для будущих рационализаторов, — пояснила она. — Проект работает на закрепление студентов, наших выпускников в профессии, на производстве, что очень важно в регионе". Он уже апробирован, его поддерживают несколько промышленных предприятий.

Чтобы вывести проект на более высокий уровень, команде нужно расширять сеть его партнеров. Губернатор заверил авторов: будет предоставлена информационная поддержка, чтобы не только молодежь, но и все, кто вовлечен в научно-техническое творчество, могли прийти на выставку. "Вы большие молодцы. Знаю, что взаимодействие идет, мне докладывали. Давайте вместе с министром промышленности, с министром науки думать, что еще мы можем делать для развития научно-технического творчества детей и молодежи", — обратился он к автору проекта.

Ряд поручений глава региона дал профильным министерствам по итогам доклада генерального директора ООО "ТАКО" Александра Голодяева. Будучи резидентами Сколково, технопарка "Жигулевская долина", компания разработала и развивает нейросеть в области дизайна. "Мы активно сотрудничаем с вузами, набираем студентов на стажировки", — отметил руководитель компании. Чтобы расширять возможности этой нейросети и в целом разработок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), необходимы мощные сервера. По словам Александра Голодяева, это потребность не только компании "ТАКО", но и других резидентов "Жигулевской долины". Кроме того, команды разработчиков заинтересованы в грантовых программах по направлению ИИ в рамках Фонда поддержки технологического предпринимательства.

В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил министерству экономического развития и инвестиций Самарской области в течение месяца провести встречи с командами разработчиков: "У нас нет ни одной отрасли, где не было бы возможно применение ИИ в положительную сторону и для экономики, администрирования. Но тут специалисты должны говорить, поэтому проведите такую работу. Министерство на основании этого сформирует технические задания. Такие гранты мы будем давать".

Административную поддержку окажут и проекту по разработке гидрогелевых материалов на основе хитозана. Как рассказал руководитель лаборатории разработок и аналитических исследований медицинского университета "Реавиз" Николай Горбунов, гель на основе хитозана обладает атравматическими свойствами и может применяться для лечения ран различного происхождения. Кроме того, в рамках проекта ведется разработка хитозановых матриц. "То есть мы можем применять хитозан как отдельную субстанцию, так и модифицировать", — пояснил он. Эта разработка может применяться как гражданская технология в интересах армии, в хирургии, травматологии. Команда проекта заинтересована в привлечении медицинских учреждений, а также предприятий, производящих тканевые, марлевые повязки, в том числе на территории Республики Беларусь, в административной поддержке при прохождении апробации изделий, их регистрации. Губернатор поручил областным минэконому и минздраву оказать поддержку проекту в полном объеме.

Также в ходе встречи главе региона были представлены и другие проекты. Они были детально рассмотрены, и по итогам профильные ведомства получили дополнительные поручения.