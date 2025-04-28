Ушла из жизни легенда самарского телевидения Лилия Тарасова

В понедельник, 28 апреля, в Самаре 88 году ушла из жизни Лилия Тарасова.
Лилия Тарасова — основателница и бессменная руководительница детской телестудии "Товарищ", заслуженный работник СМИ Самарской области.
В понедельник, 28 апреля, в Самаре 88 году ушла из жизни Лилия Тарасова.
Лилия Тарасова — основателница и бессменная руководительница детской телестудии "Товарищ", заслуженный работник СМИ Самарской области.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.