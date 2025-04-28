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Культура

Ушла из жизни легенда самарского телевидения Лилия Тарасова

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 апреля, в Самаре 88 году ушла из жизни Лилия Тарасова.

Лилия Тарасова — основателница и бессменная руководительница детской телестудии "Товарищ", заслуженный работник СМИ Самарской области.

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