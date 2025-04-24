Союза художников России покажет в Самаре выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В среду, 30 апреля, в 18:00 в Выставочном зале Союза художников России откроется Областная выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Помним" (6+).
Выставка, организованная при участии членов Союза художников, станет мостом между прошлым и настоящим, объединив работы ушедших мастеров и современных авторов. Это не просто экспозиция, каждая картина — зажженная свеча в честь тех, кто отстоял мир ценой немыслимых жертв.
Проект объединил работы более 47 современных профессиональных художников — членов союза, выпускников из фонда Самарского художественного училища и картины 20 мастеров прошлого, чьи произведения стали частью художественного фонда Союза художников России и самарского исторического наследия.
"Мы специально включили в экспозицию произведения ушедших художников, чтобы их голоса, как эхо, звучали рядом с современными работами, ведь это наша общая память. Их работы, словно страницы летописи, рассказывают о мужестве и скорби, о яростном порыве к свободе и тихом героизме тыла. В палитре авторов — не только всполохи батальных сцен, но и нежные тона надежды, и аллегории возрождения. Искусство здесь становится оружием против забвения. Кисть и холст превращаются в инструменты исторической правды, бережно передающей эстафету сохранения памяти новым поколениям. А картины молодых авторов становятся воплощением переосмысления темы подвига через призму современности", — рассказывают организаторы.
Выставка продлится до 30 мая.
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