Благодаря господдержке в Самарской области 165 студентов прошли практику в агропредприятиях

В Самарской области 165 студентов завершили практику на сельхозпредприятиях в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". Государственную поддержку получили 13 сельхозтоваропроизводителей региона, которым компенсировали до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов.
Федеральный проект "Кадры в АПК" направлен на формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов до 35 лет на сельхозпредприятиях. В Самарской области на мероприятия программы в 2025 г. предусмотрено более 75 млн рублей.
"Мы привлекаем студентов со всей России, зоотехников и инженеров, и после прохождения практики, увидев работу, по окончанию учебного заведения ребята к нам возвращаются. Это эффективная мера поддержки как для предприятий, так и для будущих специалистов", — отметил Сергей Гусев, директор производственных хозяйств ООО "Северная Нива Самара".
Современное сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи благодаря внедрению искусственного интеллекта, роботизированных систем и развитию новых форматов органического земледелия и агротуризма.
Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для агропромышленного комплекса, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию.
"Государственная поддержка в этом направлении открывает новые возможности и перспективы для молодежи, позволяя узнать, попробовать и сделать осознанный выбор своей профессии на всю жизнь", — считают в областном минсельхозе.
Возможность компенсации затрат на привлечение студентов будет действовать до 2030 года, что, как и другие инструменты государственной поддержки, создает устойчивую основу для развития АПК региона.
"Практика дает реальные навыки и понимание важности аграрного труда, — говорит студент Безенчукского аграрного техникума Андрей Козанков. — Мне нравится, как работает техника, как растет русское зерно, как колосится русская пшеница. Возможно, в будущем смогу открыть и свой собственный бизнес в агросфере".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами