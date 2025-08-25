Благодаря господдержке в Самарской области 165 студентов прошли практику в агропредприятиях

В Самарской области 165 студентов завершили практику на сельхозпредприятиях в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". Государственную поддержку получили 13 сельхозтоваропроизводителей региона, которым компенсировали до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов.

Федеральный проект "Кадры в АПК" направлен на формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов до 35 лет на сельхозпредприятиях. В Самарской области на мероприятия программы в 2025 г. предусмотрено более 75 млн рублей.

"Мы привлекаем студентов со всей России, зоотехников и инженеров, и после прохождения практики, увидев работу, по окончанию учебного заведения ребята к нам возвращаются. Это эффективная мера поддержки как для предприятий, так и для будущих специалистов", — отметил Сергей Гусев, директор производственных хозяйств ООО "Северная Нива Самара".

Современное сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи благодаря внедрению искусственного интеллекта, роботизированных систем и развитию новых форматов органического земледелия и агротуризма.

Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для агропромышленного комплекса, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию.

"Государственная поддержка в этом направлении открывает новые возможности и перспективы для молодежи, позволяя узнать, попробовать и сделать осознанный выбор своей профессии на всю жизнь", — считают в областном минсельхозе.

Возможность компенсации затрат на привлечение студентов будет действовать до 2030 года, что, как и другие инструменты государственной поддержки, создает устойчивую основу для развития АПК региона.

"Практика дает реальные навыки и понимание важности аграрного труда, — говорит студент Безенчукского аграрного техникума Андрей Козанков. — Мне нравится, как работает техника, как растет русское зерно, как колосится русская пшеница. Возможно, в будущем смогу открыть и свой собственный бизнес в агросфере".