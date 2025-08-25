16+
Здравоохранение Общество

Служба занятости Самарской области привлекает молодых специалистов из других регионов

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область — привлекательный регион для молодых специалистов. Служба занятости предлагает не только интересные вакансии, но и материальную поддержку при переезде. Финансовая помощь в рамках меры поддержки "Переезд под ключ" становится реальным стимулом для трудоустройства на предприятия и в организации региона.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

21-летняя Полина Пожиткова родом из Оренбургской области. Отучившись на врача, она в июле 2024 г. обратилась в центр занятости населения Похвистнево и Похвистневского района в поисках подходящей работы. Еще во время обучения в колледже Полина посещала Клуб занятой молодежи, где узнала об актуальных вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов, и поэтому визит в центр занятости был не случайным.

Специалисты кадрового центра рассказали Полине о мерах поддержки "Переезд под ключ". Эта программа предоставляет финансовую поддержку молодым специалистам (от 18 до 35 лет), переезжающим в Самарскую область для трудоустройства. Сумма 200 тыс. руб. выплачивается в течение года траншами по 40 тыс. рублей.

Благодаря поддержке уже в августе 2024 г. Полину трудоустроили на должность заведующего сельским фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся в с. Большая Ега.

"Еще в юности я знала, что хочу помогать людям, заботиться об их здоровье. Быть врачем — это мое призвание. Со специалистами Кадрового центра я знакома давно в рамках работы Клуба занятой молодежи — по окончании обучения они быстро помогли мне найти работу по душе. По прошествии года я освоилась и продолжу работать на нынешнем месте", — рассказала Полина Пожиткова.

Сегодня молодой фельдшер успешно продолжает свою трудовую деятельность, помогая людям и развиваясь профессионально. Но главное, она обрела работу своей мечты и возможность профессионального роста. В настоящее время Полина учится на втором курсе медицинского университета "Реавиз" — работодатель оплачивает большую часть стоимости обучения.

По словам руководителя территориального центра занятости населения Похвистнево и Похвистневского района Ирины Павловой, пример Полины Пожитковой — не единственный. Для участия в программе "Переезд под ключ" необходимо пройти опрос, направить резюме на портале "Работа России", получить сертификат на индивидуальное сопровождение, пройти собеседование с работодателем и трудоустроиться. "В 2023 году по программе "Переезд под ключ" в Похвистневский район переехал специалист из сферы культуры, а в 2024 году два специалисты были трудоустроены в сферу здравоохранения", — отметила Ирина Павлова.

