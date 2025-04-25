Выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" откроется 30 апреля

В среду, 30 апреля, в филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+).
Сейчас проходят последние работы по подготовке экспозиции — завершается монтаж, устанавливается специальный свет. 25 апреля при распаковке картины Поля Сезанна "Персики и груши" присутствовал генеральный директор "Акрон Холдинг" Павел Морозов, благодаря инициативе которого выставку представили в Самаре.
Проект "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" стал возможен благодаря сотрудничеству филиала Третьяковской галереи в Самаре и ГК "Акрон Холдинг", отмечающей в этом году 25-летие.
На выставке представлено 52 картины из фондов российских музеев, включая Третьяковскую галерею. Впервые в Самаре будут показаны работы из коллекции Ивана Морозова — картины Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Моне, Анри Матисса. Благодаря им зрители смогут увидеть диалог искусства, который проходил между европейской и отечественной живописью 1900-1920-х годов. Проект подчеркивает роль меценатства в поддержке современного искусства и становлении музейных собраний на примере истории коллекции Ивана Морозова.
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