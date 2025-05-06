В "Новом пространстве" откроется итоговая выставка конкурса "Жигулевская палитра"

Классические персонажи Гоголя в современной графике, лучшие творческие кейсы креативных индустрий и гимн жизни в каждой работе — один из самых масштабных в России творческих конкурсов, XXX всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра", назвал новые имена молодых художников. Открытие итоговой выставки конкурса и награждение победителей состоится 7 мая, в 12:00, в галерее "Новое пространство".

Юбилей конкурса посвящен сразу нескольким знаковым событиям — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 175-летию Самарской губернии, а также годовщинам со дня рождения российских талантов — С. А. Есенина, В. А. Серова, Г. С. Улановой, А. П. Чехова.

Всю свою 30-летнюю историю "Жигулевская палитра" ищет и находит одаренных детей и молодежь с их неисчерпаемыми творческими ресурсами, фантазией и мастерством. За три десятилетия участники первых конкурсов выросли, стали профессиональными художниками и сегодня успешно преподают в областных и российских школах искусств, училищах и академиях.

Среди тех, кто прошел этот путь к признанию, талантливый художник Сергей Онучкин — лауреат многих конкурсов "Жигулевская палитра", лауреат "ЗОЛОТОЙ КНИГИ", где собраны имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств.

Сергей Онучкин получил блестящее образование: сначала в Самарском художественном училище, затем в легендарной академии живописи Ильи Глазунова, где обучался в мастерской историко-религиозной живописи.

"Жигулевская палитра" изначально задает очень высокую планку в творчестве, — отметил Сергей Онучкин. — Проходя через этот конкурс, молодые художники, получающие предпрофессиональное образование, могут рассчитывать на компетентную оценку, грамотный разбор работ, ценные советы. А победа в нем становится ступенькой в развитии, как бы маркером того, что ты достиг определенного уровня и можешь идти дальше".

На юбилейный конкурс свои работы по живописи, графике, скульптуре и керамике, декоративно-прикладному творчеству и дизайну, мультипликации представили 3197 участников конкурса из 43 регионов России: ДНР, Татарстана, Хакасии, Красноярского и Пермского краев, Архангельской, Брянской, Калининградской, Кировской, Курской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Херсонской и других областей, а также Москвы и Санкт- Петербурга.

В приоритете у юных художников тема Великой Отечественной войны — участники конкурса в своих работах отразили неброскую, но милую сердцу красоту природы малой родины, за которую горой встали миллионы наших соотечественников.

"В год 80-летия Великой Победы наш юбилейный конкурс обретает особое значение, поскольку он направлен на осознание и увековечение памяти о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны, — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. — Конкурсные работы стали проникнуты уважением и благодарностью юных художников к событиям и людям тех лет. Самарская область всегда славилась своими творческими традициями. Мы гордимся тем, что можем поддержать таланты, вдохновленные историями и героизмом наших отцов и дедов".

Традиционно начинающие художники сделали акцент и на сказочные сюжеты, иллюстрируя произведения классической литературы, раскрывая богатство творческих и исторических традиций народов России.

"Из года в год не перестает удивлять то, с какой любовью участники конкурса относятся к тому, что они делают. И ученики детских школ искусств, и студенты профессиональных училищ предъявляют жюри и зрителю глубокие знания истории, культуры, национальных особенностей народов, населяющих их край. И вот это внимание к деталям, умение работать с богатейшим жизненным материалом, несмотря на юный возраст, и есть то, что мы стремимся в молодых отыскать, раскрыть и вырастить", — отметила Ираида Миронова, заместитель директора Агентства социокультурных технологий по развитию системы художественного образования, заслуженный работник культуры РФ.

Спустя 80 лет после окончания самой кровопролитной в истории человечества войны молодые, талантливые ребята вновь обращаются в своем творчестве к этой теме. Обладателем гран-при в номинации "Живопись" стала Мария Еврилова, студентка Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина (курс преподавателя Марии Пешковой). Юная художница назвала свою работу "22 июня ровно в 4 часа".

"Основной замысел картины, — поделилась Мария Еврилова, — передать, насколько война противоречит миру. Во время работы так вживаешься в образы персонажей, что буквально чувствуешь себя на их месте, ощущаешь всю трагичность этого дня, когда мир раскололся на до и после".

Помимо классической живописи участники "Жигулевской палитры" прекрасно владеют современными инструментами письма. Алена Коветская — победитель в номинации "Графика" (1 место) — (преподаватель Мария Зайцева, ДХШ г. Владимира), используя маркеры, показала, как видят молодые художники персонажей знаменитой "Сорочинской ярмарки" Н. В. Гоголя.

Сильные творческие проекты креативных индустрий на конкурсе показали участников из Новосибирска, Сургута, Челябинска.

В итоге сквозь сито экспертного отбора прошли 103 лауреата. Их работы будут экспонироваться в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (г. Самара, пр. Ленина 14 A) по 21 мая. Вход на выставку свободный. Здесь же 13, 14, 16 мая, в 11:00, пройдут мастер-классы преподавателей школ искусств Тольятти и Чапаевска, Волжского и Исаклинского районов.