В "ЗИМ Галерее" прочитают стихи Твардовского и откроют выставку "Бессмертный полк"

В среду, 7 мая, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится открытие выставочного проекта "Бессмертный полк" (6+), а актеры-стажеры театра "Грань" покажут литературно-музыкальную композицию "Читаем Твардовского" (6+).

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой отечественной войне и выставке "Обгоняя время" (6+) — совместному проекту Драматического театра "Грань" и "ЗИМ Галерее".

Программу "Читаем Твардовского" молодые актеры "Грани" подготовили вместе с педагогами по сценической речи Самарского института культуры Мариной Сурковой и Ириной Бакулевой. В нее вошли не только военные стихи Александра Твардовского, но и фрагменты из поэмы "Василий Теркин", а также песни военных лет.

Экспозиция "Бессмертный полк" разместилась в зале лектория. Это — галерея портретов родных и близких резидентов жилых комплексов компании "Альянс-Менеджмент", партнеров и друзей девелопера.

Великая Отечественная война — это не только страницы учебников и даты сражений. Это судьбы миллионов людей, чья стойкость, мужество и самоотверженность стали основой Великой Победы. Эта выставка — дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью за свободу Отечества.

Выставка продлится до 11 мая. Вход свободный.