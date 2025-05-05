В "ЗИМ Галерее" прочитают стихи Твардовского и откроют выставку "Бессмертный полк"

В среду, 7 мая, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится открытие выставочного проекта "Бессмертный полк" (6+), а актеры-стажеры театра "Грань" покажут литературно-музыкальную композицию "Читаем Твардовского" (6+).
Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой отечественной войне и выставке "Обгоняя время" (6+) — совместному проекту Драматического театра "Грань" и "ЗИМ Галерее".
Программу "Читаем Твардовского" молодые актеры "Грани" подготовили вместе с педагогами по сценической речи Самарского института культуры Мариной Сурковой и Ириной Бакулевой. В нее вошли не только военные стихи Александра Твардовского, но и фрагменты из поэмы "Василий Теркин", а также песни военных лет.
Экспозиция "Бессмертный полк" разместилась в зале лектория. Это — галерея портретов родных и близких резидентов жилых комплексов компании "Альянс-Менеджмент", партнеров и друзей девелопера.
Великая Отечественная война — это не только страницы учебников и даты сражений. Это судьбы миллионов людей, чья стойкость, мужество и самоотверженность стали основой Великой Победы. Эта выставка — дань уважения всем тем, кто пожертвовал своей жизнью за свободу Отечества.
Выставка продлится до 11 мая. Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее