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В Самарской кирхе пройдет концерт-реквием памяти павших в боях Великой Отечественной войны

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В евангелическо-лютеранской общине Св. Георга (ул. Куйбышева 115/117)29 апреля в 18:30 состоится концерт-реквием памяти павших (+7), посвященный 80-летию Победы над фашистской Германией.

В связи с тем, что за Победу сражались представители разных народов и конфессий Советского Союза, в том числе и российские немцы (католики, лютеране), которые меняли фамилию ради того, чтобы плечом к плечу с другими национальностями иметь право защищать свою Родину, проводится совместный концерт с представителями Русской Православной Церкви. В концерте участвуют Хор Самарской Православной семинарии (рук. игумен Никон (Ратников).

Концерт будет состоять из двух частей:
1 часть — фрагменты реквиемов А. Брукнера, В. А. Моцарта, Ф. Листа в исполнении органа (А.Карпова) и хора Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары (рук. Е. Тумановская). Хор Самарской Православной семинарии (рук. игумен Никон (Ратников) исполнит произведения духовной музыки.
2 часть — предполагает участие зрителей. Совместно с хорами прозвучат Песни Победы.

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