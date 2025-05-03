В субботу, 1 мая, в Самаре скончался член Союза художников России Евгений Горовых.
Евгений Данилович родился в Алма-Ате в 1930 году. Окончил Алмаатинское театрально-художественное училище, живописно-педагогическое отделение, учился в Рижской Академии художеств, затем в Московском Государственном художественном институте им В. И. Сурикова. Член Союза художников России с 1959 года. Являлся мастером жанровой, исторических и тематических картины, работы которого известны по всей стране. Его картины украшают музеи страны, опубликованы большими тиражами в репродукциях.
Евгений Горовых участвовал в открытии вечерней художественной школы в Куйбышеве в 1963 году и преподавал там 23 года.
Последние комментарии
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.