В субботу, 1 мая, в Самаре скончался член Союза художников России Евгений Горовых.

Евгений Данилович родился в Алма-Ате в 1930 году. Окончил Алмаатинское театрально-художественное училище, живописно-педагогическое отделение, учился в Рижской Академии художеств, затем в Московском Государственном художественном институте им В. И. Сурикова. Член Союза художников России с 1959 года. Являлся мастером жанровой, исторических и тематических картины, работы которого известны по всей стране. Его картины украшают музеи страны, опубликованы большими тиражами в репродукциях.

Евгений Горовых участвовал в открытии вечерней художественной школы в Куйбышеве в 1963 году и преподавал там 23 года.