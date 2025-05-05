Экскурсия, мастер-класс, лекция, концерт, кинопоказ: музей Рязанова анонсировал программу ко Дню Победы

В пятницу, 9 мая, в музее Эльдара Рязанова пройдет цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (12+).
В 12:00 и 14:00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке "Будь готов!" (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.
В 13:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет мастер-класс "Жил высокий гражданин" (6+). Юные участники познакомятся со знаменитым великаном дядей Степой — популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Дети вместе с родителями создадут свой уникальный коллаж с дядей Степой и поиграют в настольную игру-бродилку, посвященную правилам уличного движения.
В 16:00 жители и гости города смогут посетить концерт (0+) в Сквере Эльдара Рязанова и послушать военные песни. На сцене выступит Ольга Жукова (артистка Самарского академического театра драмы им. М. Горького) при музыкальном сопровождении Татьяны Лизуновой (аккордеон) и Дмитрия Дмитриева (гитара).
В 18:00 искусствовед, директор музея Эльдара Рязанова Мария Ионова прочитает лекцию "Кино для Победы" (12+). Посетители узнают о появлении боевых кино-сборников, об эвакуации "Мосфильма" и "Ленфильма" в Среднюю Азию, а также об организации Центральной объединенной киностудии художественных фильмов на базе алма-атинской студии. На ней были созданы 80% всех картин, выпущенных в стране в годы войны.
Кроме того, 9 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдут два кинопоказа ко Дню Победы. В 17:00 начнется фильм "Два бойца" (реж. Леонид Луков, 1943, 6+), а в 18.30 — "Женя, Женечка и Катюша" (реж. Владимир Мотыль, 1967, 12+).
Вход на все мероприятия свободный (бесплатно).
На лекцию "Кино для Победы" требуется предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16 и в социальных сетях музея.
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