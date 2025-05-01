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В музее Эльдара Рязанова прочитают лекции о Великой Отечественной войне

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 мая, в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Левитан — голос Победы" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Лекция приурочена к профессиональному празднику — Дню радио и работников всех отраслей связи. Имя Юрия Левитана окутано множеством легенд. Голос диктора Всесоюзного радио звучал из репродукторов и радиоточек, когда в СССР передавали сводки с фронтов Великой Отечественной войны. Именно Левитан на всю страну зачитывал новость о начале войны в 1941 году и о Победе в 1945-м.

До сих пор неизвестно, в каком городе знаменитый диктор зачитывал сводки информационного ведомства Совинформбюро. Есть мнение, что в Куйбышеве. Какая версия о местоположении Левитана в годы войны наиболее соответствует действительности? Почему именно Левитану выпала честь стать главным голосом эпохи? Какую роль сыграла Запасная столица в работе связи? На лекции Вячеслав Вербовой расскажет о вкладе Юрия Левитана в Победу и о работе Совинформбюро в Запасной столице.

В четверг, 8 мая, в 14.00 историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой проведет интерактивную экскурсию "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+).

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

10 мая (суббота) в 16.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен прочитает лекцию "Всегда готов!" (12+).

Лекция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в рамках выставки "Будь готов!" (6+). Во время Великой Отечественной войны дети не остались в стороне от событий и внесли свой вклад в Победу в тылу и даже на фронте. На лекции поговорим о мире советского ребенка в 1930-е и 1940-е годы: о детской литературе, кинематографе, пионерской организации и тимуровском движении. Узнаем, чем увлекались и во что играли советские дети.

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). Приветствуется предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16 и в социальных сетях музея.

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