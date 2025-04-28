Музей Эльдара Рязанова опубликовал программу мероприятий на майские праздники - 1 и 4 мая.
В четверг, 1 мая, в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.
В 13.00 в рамках выставки "Будь готов!" (6+) пройдет мастер-класс "Киноколлаж" (6+). Дети вместе с родителями создадут коллажи с персонажами из детских фильмов — "Доктор Айболит" (1938, 6+), "По щучьему веленью" (1938, 0+), "Василиса Прекрасная" (1939, 6+), "Тимур и его команда" (1940, 6+) и "Остров сокровищ" (1937, 0+). Вход на мероприятие свободный (бесплатно).
В 17.00 историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен проведет кураторскую экскурсию (12+) по выставке "Будь готов!" (6+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат кураторский рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).
В воскресенье, 4 мая, в 14.00 пройдет пешеходная экскурсия "Куйбышев — дипломатическая столица" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Город Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. Одной из самых малоизученных и интересных страниц истории Запасной столицы остается пребывание посольств иностранных государств в 1941-1943-х годах. Сохранились почти все здания, в которых размещались дипломаты. Например, посольства США (Некрасовская, 62), Китая (Степана Разина, 108), Чехословакии (Фрунзе, 113) и других стран. Участники экскурсии увидят эти объекты и узнают, какой след в истории города оставили дипломаты.
Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
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