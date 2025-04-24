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Музыка Культура

В XXIII международном конкурсе "Виват, Баян!" примет участие рекордное количество музыкантов из России, Китая, Казахстана и Беларуси

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 18 мая столица русского баяна вновь принимает международный конкурс "Виват, Баян!" в концертном зале Окружного Дома Офицеров (ул. Шостаковича, 7).

Престижный конкурс, бессменным руководителем которого является заслуженный артист России, певец, музыкант и композитор Сергей Войтенко, способствует совершенствованию профессионального мастерства молодых музыкантов, выявлению талантливых исполнителей, а также популяризации и развитию отечественной музыкальной культуры.

Конкурс "Виват, Баян!" включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие способностей участников в сфере искусства и культуры. Конкурс собирает талантливых музыкантов со всего мира, предоставляя участникам возможность проявить себя в 10 музыкальных категориях.

Оценивать выступления будут авторитетные члены жюри из Китая, Казахстана, Сербии, Канады и России. Число претендентов на победу в престижном музыкальном конкурсе вновь бьет рекорды - в этом году подано 269 заявок. Самому юному участнику 8 лет, а самому возрастному - 69.

В рамках конкурса ежедневно будут проходить вечерние концерты, на которых выступят выдающиеся исполнители:


● 15 мая - "Виват, чемпионы!" - концерт с участием победителей конкурса "Виват, Баян!" разных лет и разных стран.
● 16 мая - "Вечер дуэтов" - казахстанский баянист Самгар Толкынхан в дуэте со скрипачкой Енлик Касымбековой, а также московский дуэт аккордеонисток "Appassionato duo".
● 17 мая - "Ностальгия по СССР" - Айдар Салахов и его трио представят программу из популярных мелодий и песен советской эпохи в авторских аранжировках.
● 18 мая - "Джаз и танго" - Известный Нью-Йоркский джазовый аккордеонист Николай Байн с группой и столичный бандонеонист Максим Федоров в дуэте с гитаристом исполнят программу в стиле джаз и танго.

Вход на конкурсные прослушивания и вечерние концерты бесплатный.

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