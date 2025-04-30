"Третьяковка в Самаре" показала в Самаре коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В среду, 30 апреля, в Филиале Третьяковской галереи в Самаре открылась новая выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+). Выставка посвящена коллекции европейского и русского искусства Ивана Морозова (1871-1921) и включает в себя 52 произведения, в том числе шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена, Константина Коровина и Александра Головина и других.

Иван Морозов увлекался живописью и даже обучался ей, но в итоге не выбрал путь художника: "Толк будет только тогда, когда на все в жизни будешь смотреть глазами художника, а это не всякому дано. Вот мне дано не было, и приходится восторгаться чужими работами". Однако это привело к тому, что Иван Абрамович стал коллекционером, опередив свое время и в итоге повлияв на судьбы русского искусства.

На выставке зритель проделает путь, который прошла русская живопись в начале XX века, условно обозначенный в названии - от Ван Гога до авангарда. Это диалог французских и русских импрессионистов и символистов, специфика их национальных версий (Клод Моне и Константин Коровин, Анри Кросс и Александр Головин), а также едва ли не революционный "прорыв" русских авангардистов за границы, очерченные новейшим французским искусством.

Помимо трех залов с живописью, на выставке есть документальный зал, который рассказывает об истории коллекции и произведениях, не попавших в экспозицию. Также в этом зале можно услышать последнее интервью Ивана Морозова.

Произведения для выставки предоставили девять музеев: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Нижегородский государственный художественный музей, Ногинский музейно-выставочный центр, Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева и Самарский областной художественный музей.

Некоторые произведения (например, картины Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна) будут представлены в Самаре впервые.

Куратор выставки - заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала XX века Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

Аудиогид для выставки записал телеведущий Андрей Малахов.