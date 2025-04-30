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Музыка Культура

К 80-летию великой Победы в Самаре представят программу "Пламя Победы"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 мая, в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет программу "Пламя Победы" (12+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

Одноактный балет "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.

I отделение
Дмитрий Шостакович
Балет "Ленинградская симфония"
Балетмейстер-постановщик — кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Вячеслав Хомяков
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по костюмам — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Александр Наумов

II отделение
Премьера!
Валерий Гаврилин
Балет "Дом у дороги"
Балетмейстер-постановщик — Дмитрий Антипов
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик и художник по костюмам — Марина Евдоченкова
Художник по видеоконтенту — Дмитрий Громов
Художник по свету — Сергей Дильдин

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