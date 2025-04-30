К 80-летию великой Победы в Самаре представят программу "Пламя Победы"

В субботу, 3 мая, в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет программу "Пламя Победы" (12+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.
"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.
Одноактный балет "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.
I отделение
Дмитрий Шостакович
Балет "Ленинградская симфония"
Балетмейстер-постановщик — кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Вячеслав Хомяков
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по костюмам — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)
Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Александр Наумов
II отделение
Премьера!
Валерий Гаврилин
Балет "Дом у дороги"
Балетмейстер-постановщик — Дмитрий Антипов
Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик и художник по костюмам — Марина Евдоченкова
Художник по видеоконтенту — Дмитрий Громов
Художник по свету — Сергей Дильдин
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!