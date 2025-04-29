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Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет детский мастер-класс "Сказочные миры"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" анонсировал два мероприятия, которые пройдут в ближайшие выходные, 3 и 4 мая.

Фото: галерея Заварка

В субботу, 3 мая, в 11:00 пройдет мастер-класс "Сказочные миры" (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Юные гости пофантазируют, в каком сказочном мире они хотели бы жить. Какие волшебные существа населяли бы его? Есть ли там горы и реки, леса и поля? А, может быть, погода в этой волшебной стране зависит от настроения жителей? Дети придумают название своему миру и нарисуют его карту, а также обсудят книги, откуда можно черпать вдохновение.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 4 мая, в 15:00 пройдет пешеходная экскурсия "Деревянная округа" (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.

Место сбора — ул. Самарская, 207а. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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