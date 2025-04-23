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Кино Культура

Самарская детская короткометражка о помощи СВО стала лауреатом IV международного кинофестиваля "День Победы"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детский короткометражный фильм "Подсветка", снятый самарским Фондом развития детского кино "Сотворение" при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области, стал лауреатом программы "Гордость России" IV международного кинофестиваля "День Победы".

Кинофестиваль проходил 13–18 апреля в Москве и Подмосковье, основные мероприятия состоялись в Музее Победы на Поклонной горе.

Снятый в Самаре короткометражный детский игровой фильм "Подсветка" режиссера и сценариста Эдуарда Габидуллина попал в число 80 лучших фильмов из России и стран СНГ, отобранных для конкурсного показа на IV МКФ "День Победы".

Это история об 11-класснике, который после гибели дяди в зоне СВО решает стать военным, переводится в кадетский корпус и там вместе со сверстниками создает и изготавливает на 3D-принтере подсветку для миномета, которую передает бойцам в зоне СВО. В картине вместе с юными актерами снимались воспитанники и педагоги Самарского казачьего кадетского корпуса, а также реальные волонтеры сообщества "Самара для фронта".

"Особая честь стать лауреатом международного кинофестиваля "День Победы" в год, когда страна празднует 80-летие Победы, — говорит президент Фонда развития детского кино "Сотворение" Ольга Малинина. — Мы снимаем фильмы для детей на тему СВО с 2022 года. Сейчас очень важно формировать в детях и подростках патриотическую позицию. И короткометражные фильмы — это один из лучших инструментов, который решают эту задачу: в интересном сюжете раскрывается понятная история о том, как можно быть сопричастным, как можно помочь фронту, как это значимо для бойцов".

Премьера фильма "Подсветка" состоялась в Самаре в начале этого года. Картина уже получила несколько фестивальных наград и вошла в кинолекции проекта "Большой киномарафон", который Фонд "Сотворение" при поддержке ПФКИ четвертый год реализует совместно с библиотеками в различных российских регионах, в том числе и в Самарской области.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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