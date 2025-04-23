Самарская детская короткометражка о помощи СВО стала лауреатом IV международного кинофестиваля "День Победы"

Детский короткометражный фильм "Подсветка", снятый самарским Фондом развития детского кино "Сотворение" при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области, стал лауреатом программы "Гордость России" IV международного кинофестиваля "День Победы".

Кинофестиваль проходил 13–18 апреля в Москве и Подмосковье, основные мероприятия состоялись в Музее Победы на Поклонной горе.

Снятый в Самаре короткометражный детский игровой фильм "Подсветка" режиссера и сценариста Эдуарда Габидуллина попал в число 80 лучших фильмов из России и стран СНГ, отобранных для конкурсного показа на IV МКФ "День Победы".

Это история об 11-класснике, который после гибели дяди в зоне СВО решает стать военным, переводится в кадетский корпус и там вместе со сверстниками создает и изготавливает на 3D-принтере подсветку для миномета, которую передает бойцам в зоне СВО. В картине вместе с юными актерами снимались воспитанники и педагоги Самарского казачьего кадетского корпуса, а также реальные волонтеры сообщества "Самара для фронта".

"Особая честь стать лауреатом международного кинофестиваля "День Победы" в год, когда страна празднует 80-летие Победы, — говорит президент Фонда развития детского кино "Сотворение" Ольга Малинина. — Мы снимаем фильмы для детей на тему СВО с 2022 года. Сейчас очень важно формировать в детях и подростках патриотическую позицию. И короткометражные фильмы — это один из лучших инструментов, который решают эту задачу: в интересном сюжете раскрывается понятная история о том, как можно быть сопричастным, как можно помочь фронту, как это значимо для бойцов".

Премьера фильма "Подсветка" состоялась в Самаре в начале этого года. Картина уже получила несколько фестивальных наград и вошла в кинолекции проекта "Большой киномарафон", который Фонд "Сотворение" при поддержке ПФКИ четвертый год реализует совместно с библиотеками в различных российских регионах, в том числе и в Самарской области.