Дмитрий Азаров призвал владельцев аптек следить за наличием лекарств

В понедельник, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава региона отметил, что в последнее время от жителей поступают обращения, в которых говорится об отсутствии в аптеках отдельных видов лекарств, в первую очередь — противовирусных и противотромбозных препаратов, а также антибиотиков. Для разъяснения ситуации к участию в совещании были приглашены руководители аптечных сетей, работающих на территории региона.

Предварительно вопрос обеспечения лекарственными препаратами, необходимыми в период распространения вирусных заболеваний, по поручению губернатора рассматривался на совещании под руководством зампреда правительства Александра Фетисова и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

По словам руководителя ведомства, нехватка препаратов в ряде аптек действительно была и связана с несколькими причинами. Основная — ажиотажный спрос, производители попросту не успевают выпускать продукцию из-за повышенных запросов от населения, а также из-за новых правил по маркировке товаров.

"Мы создали единую информационную площадку для ежедневного мониторинга и поставили перед собой задачу создать неснижаемый запас препаратов для лечения ОРВИ, коронавируса и пневмонии", — доложил Армен Бенян.

"Какие запасы сформированы, какие лимиты установлены? Как будете выполнять свою главную функцию? — обратился глава региона к представителям аптечных сетей. — Кажется, что многие аптеки забыли, что они не просто предприятия торговли, что они интегрированы в систему здравоохранения. На вас лежит ответственность за то, чтобы все, что нужно для лечения человека, в аптеках было!"

Представители крупнейших аптечных сетей отметили, что в период пандемии увеличили лимиты по запасу препаратов с нормативных 30 дней до 45, а в некоторых — до 90 дней. Тем не менее, в связи с ажиотажным спросом отдельные виды лекарств могут временно присутствовать лишь в ряде аптек.

Сложности в доведении лекарств до прилавков возникали и в связи с новыми требованиями по маркировке. Однако на днях на уровне Правительства РФ, федерального Минпромторга было принято решение о временном переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим. Это даст возможность дистрибьютерам и сетям осуществлять продажи в прежнем режиме.

"Запасы препаратов, которые применяются при лечении коронавируса и пневмонии, есть, хотя и небольшие. Мы работаем с поставщиками, с производителями. Сейчас привезли партию антибиотиков, противовирусных препаратов", — отметила представитель аптечной сети "Вита" Ольга Попова.

"То есть в ваших аптеках можно приехать и купить и гидроксихлорохин, и азитромицин?" — задал вопрос губернатор. Представитель "Виты" подтвердила, что лекарства есть в продаже.

Аналогичную позицию высказала и коммерческий директор аптечной сети "Алия-фарм" Эльвира Ребрикова. Она отметила, что если к вечеру некоторые препараты в аптеках могут заканчиваться, то утром на следующий день их стараются подвезти снова. Вместе с тем она подчеркнула, что спрос на эти позиции действительно огромный, люди часто стараются купить антибиотики и другие рецептурные препараты впрок. А в итоге случается, что лекарств не хватает тем, кто в них нуждается прямо сейчас.

"Люди сейчас приходят за антибиотиками как за гречкой, — подчеркнула коммерческий директор аптечной сети "Алия". — При этом данный вид лекарств отпускается строго по рецепту".

Она также добавила, что в регионе существуют интернет-ресурсы, на которых можно заранее проверить наличие того или иного лекарства в аптеках региона и целенаправленно прийти за покупкой туда, где лекарство точно есть. Это значительно упрощает процесс поиска и приобретения препарата.

Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения совместно с аптечными сетями усилить информационную работу, объяснять людям, что антибиотики и ряд других препаратов отпускаются только по назначению врача, а также рассказывать, что бесконтрольный прием таких препаратов может нанести вред здоровью. К тому же, у любых лекарств есть срок хранения, они могут испортиться дома при неправильном хранении, в то время как могли бы помочь больным, которые в них реально нуждаются.

При этом глава региона подчеркнул, что руководители аптечных сетей должны работать на опережение, формировать запас, чтобы факт отсутствия какого-либо препарата в отдельной аптеке не вызывал паники у населения, а, как следствие, ажиотажного спроса.

"Ваша обязанность — следить за наличием необходимых препаратов. Ваша ответственность за жизнь и здоровье людей — колоссальная. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться при решении вопросов с поставщиками, если это необходимо, но за вас работать мы не сможем, потому что у вас частные компании", — обратился к владельцам аптечных сетей Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил Армену Беняну собрать актуальную информацию по наличию самых востребованных на сегодня препаратов в каждой аптеке региона, переговорить с руководителями и составить перечень проблем, с которыми они сталкиваются, совместно выработать пути решения. Разговор с руководителями аптечных сетей будет продолжен: соответствующая задача поставлена главой региона руководителю областного минздрава.

При этом Дмитрий Азаров обратил внимание владельцев аптечного бизнеса на, что им необходимо проявлять инициативу, а не пускать ситуацию на самотек.

"Мы находимся в режиме повышенной готовности, фактически в боевых условиях, поэтому работайте с дистрибьютерами, с производителями, договаривайтесь о поставках. Если у вас образуются избытки, мы готовы у вас их приобретать, но обеспечьте наличие всех положенных лекарств в каждой аптеке", — обратился Дмитрий Азаров к представителям бизнеса.