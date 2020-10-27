ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от "Тороса"

В понедельник, 26 октября, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС проиграл "Торосу", сообщает пресс-служба "летчиков". Встреча команд прошла в Нефтекамске.

В первом периоде все четыре шайбы были заброшены в неравных составах. Счет открыл "Торос" на 4-й минуте: Эдуард Гиматов воспользовался удалением Ивана Коренкова — 1:0. В середине периода хозяева снова реализовали большинство — дальний бросок Игоря Мясищева застал врасплох Денисова — 2:0. Затем молодой нападающий самарцев Леонид Николенко сошелся в кулачном поединке с Виталием Каменевым. И сразу же автор второй шайбы хозяев Мясищев отправился отдыхать до конца игры за то, что сильно толкнул на борт Евгения Колычева, нанеся тому травму. Самарцы получили пять минут большинства и уже через несколько секунд после возобновления игры Алексей Слепцов забил — 2:1. Увы, через минуту "летчики" допустили грубейшую ошибку в обороне — Егор Дубровский оказался один на пятачке гостей и переправил шайбу в ворота — 3:1.

Второй период хозяева начали гиперактивно, но пропустили. И снова отличилось первое звено самарской команды — капитан Игорь Игнатушкин отдал, ассистент капитана Иван Коренков забил — 3:2. Но уже до конца второй 20-минутки волжане пропустят пять шайб. Преимущество нефтекамцев вылилось в их четвертую шайбу, ее автором стал Михаил Козлов — 4:2. Вскоре Каменев сделал счет 5:2, после чего в воротах ЦСК ВВС появился Ярослав Озолин. Но он недолго оставался сухим: Гиматов удачно сыграл на добивании — 6:2. Тут же самарцы на две минуты остались втроем против пятерых, и Владислав Лукин со средней дистанции попал в ближнюю девятку — 7:2. А на последней минуте периода Вячеслав Шевченко еще раз огорчил Озолина — 8:2.

В третьем периоде счет игры не изменился.