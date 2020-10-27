Литературный музей превратится в "Пугающую усадьбу"

В Самаре 31 октября Литературный музей обратится к теме страшного фольклора и приглашает посетить "Пугающую усадьбу".

В темных уголках сада страшные истории обретут материальное воплощение; взглянуть с точки зрения исследователя на городской фольклор можно будет на лекции Андрея Артемова; а в подвале музея прозвучат страшные истории, рассказанные нашими гостями. Кроме того, можно будет собственноручно изготовить фотограмму.

Мероприятие будет длиться с 19:00 до 21:00. Стоимость входного билета: 150 рублей.