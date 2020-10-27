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Таможенники задержали немаркированную обувь на $137 тысяч

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники задержали партию немаркированной обуви, которую пытались ввезти в Россию.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники ведомства обнаружили свыше 17,5 тыс. пар обуви стоимостью $137 тысяч.

Обувь была произведена в Китае и предназначалась для продажи в Москве.

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