Таможенники задержали немаркированную обувь на $137 тысяч

Самарские таможенники задержали партию немаркированной обуви, которую пытались ввезти в Россию.
Сотрудники ведомства обнаружили свыше 17,5 тыс. пар обуви стоимостью $137 тысяч.
Обувь была произведена в Китае и предназначалась для продажи в Москве.
Самарские таможенники задержали партию немаркированной обуви, которую пытались ввезти в Россию.
Сотрудники ведомства обнаружили свыше 17,5 тыс. пар обуви стоимостью $137 тысяч.
Обувь была произведена в Китае и предназначалась для продажи в Москве.
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