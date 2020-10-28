На трассе "Самара - Большая Черниговка" в ДТП на "встречке" погиб мужчина, двое госпитализированы

В среду, 28 октября, в 7 утра на автодороге "Самара - Большая Черниговка" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель Volkswagen Jetta нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, под управлением 57-летнего мужчины.

От полученных травм водитель автомобиля Ваз скончался на месте аварии, пассажир ВАЗа и водитель иномарки госпитализированы.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.