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ДТП Происшествия

На трассе "Самара - Большая Черниговка" в ДТП на "встречке" погиб мужчина, двое госпитализированы

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 октября, в 7 утра на автодороге "Самара - Большая Черниговка" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации, 21-летний водитель Volkswagen Jetta нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, под управлением 57-летнего мужчины. 

От полученных травм водитель автомобиля Ваз скончался на месте аварии, пассажир ВАЗа и водитель иномарки госпитализированы.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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