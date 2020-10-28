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ДТП Происшествия

В Самаре будут судить 84-летнего водителя, сбившего двух школьников

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самаре возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжких травм (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, осенью 2019 г. в вечернее время пожилой водитель Hyundai Santa Fe сбил на ул. Ново-Вокзальной двух мальчиков 10 и 11 лет, шедших по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобилист вызвал "скорую", медики увезли детей в больницу. Старший из пострадавших получил тяжкие травмы. Автотехническая экспертиза установила, что водитель располагал технической возможностью избежать происшествия, если бы своевременно выполнил требования п. 14.1 ПДД и уступил бы дорогу детям.

Сейчас следствие уже закончено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Санкция вмененной ему статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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