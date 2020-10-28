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Телеканал "Самара 24" получил право вещать на 22-й кнопке во всех кабельных сетях областной столицы МегаФон становится совладельцем видеосервиса START Абоненты Tele2 чаще пользуются промокодами в программе "Больше" В Самаре капитально отремонтируют причалы Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

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Телеканал "Самара 24" получил право вещать на 22-й кнопке во всех кабельных сетях областной столицы

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из каналов ГТРК "Самара" — "Самара-24" стал обязательным и общедоступным, получив право вещать на так называемой 22-й кнопке — в сетях всех кабельных операторов на территории Самары.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Такое решение принято сегодня в Москве. Самого достойного из всех игроков регионального медиарынка выбирала Федеральная конкурсная комиссия. По правилам, в каждом муниципалитете это лишь один канал. Он получает право транслировать свои программы на 22-й позиции в сетках кабельного вещания — бесплатно для населения.

К претендентам на 22-ую кнопку предъявляли жесткие требования: к примеру, не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

Но, помимо этого, у ГТРК "Самара" были и другие весомые аргументы для победы в конкурсе. Это — более чем шестидесятилетние традиции компании; богатое творческое наследие, созданное, сохраненное и преумноженное несколькими поколениями сотрудников; преемственность высоких профессиональных стандартов в коллективе и, конечно, самая современная техническая база. А еще уникальная детская телестудия и студенческая творческая лаборатория. В "золотой коллекции" телерадиокомпании, которая не перестает пополняться, десятки тематических программ и циклов, документальных лент, телемарафонов, спектаклей и даже сериалов.

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