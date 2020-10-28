В Самаре пройдет Фестиваль японского кино

С 30 октября по 1 ноября в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет Фестиваль японского кино (12+).

Организатором Фестиваля выступает АНО ДО "Институт восточной культуры", Самарское областное отделение общества "Россия — Япония" и Посольство Японии в России.

Программа фестиваля

30 октября

17:00 — Мастер-класс по каллиграфии, игре маджонг, японская чайная церемония (Арт-фойе).

17:00 — Мастер-класс по японскому языку (Камерный зал).

18:00 — Торжественное открытие фестиваля.

19:00 — Фильм реж. Кэндзи Наканиси "После сезона цветов" (Япония, 2010, боевик, драма, 107 мин., 12+). Эпоха Эдо. Главную героиню отец с детства обучал искусству меча, однако, поскольку роль женщины в самурайском сословии строго регламентирована, ее боевое умение не афишировалось. На специальной тренировке она познакомилась с молодым инструктором по фехтованию, и они полюбили друг друга. Но они должны соединится в браке совсем с другими людьми.

31 октября

16:00 — Фильм реж. Рюити Иномата "Девочки-каллиграфы" (Япония, 2010, драма, 90 мин., 6+). Город Сикоку-тюо в префектуре Эхиме знаменит как город бумаги — здесь самое большое производство бумаги в Японии. Но в результате экономического кризиса он постепенно приходит в упадок. Сатоко — председатель школьного клуба каллиграфии, ее работы получили множество наград. Ее отец — профессиональный каллиграф и самое большое желание Сатоко — заслужить его похвалу.

1 ноября

12:00 — Фильм реж. Макото Синкай "Ловцы забытых голосов" (Япония, 2011, аниме, мультфильм, драма, приключения, 116 мин., 6+). Девушка по имени Асуна коротает дни за прослушиванием таинственной музыки, исходящей из кристалла, который достался ей в память об отце. Девушка решает отправиться в путешествие, чтобы встретить друга, которого она давно не видела.

18:00 — Фильм реж. Кититаро Нэгиси "Жена Вийона" (Япония, 2009, драма, 114 мин., 12+). Сати, жене популярного писателя Отани, приходится не только воспитывать сына, но и спасать семейный бюджет от расточительного мужа. Чтобы выплатить его долги, она устраивается на работу в бар. В нее влюбляются два постоянных клиента — молодой Окада, поклонник творчества ее мужа, и адвокат Цудзи, в которого она прежде сама была влюблена. Отани мучается ревностью, у него творческий кризис. Он предлагает своей любовнице Акико совершить двойное самоубийство.

Вход по пригласительным билетам. Получить бесплатный пригласительный можно в группе или по телефону 8-967-487-93-16.