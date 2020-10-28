Заложенное кредиторам имущество "СПЗ" продадут за 200 млн рублей

Утвержден план продажи имущества банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ"), находящегося в залоге у кредитора общества — ООО "УСТ - офисная недвижимость".

Речь идет о двух корпусах "СПЗ" на ул. Калинина, 1 площадью около 51 тыс. кв. м (57 тыс. кв. м — с учетом пристроя к одному из зданий) и земельных участках под ними примерно того же размера. Так, корпус № 6 с землей под ним планируется выставить на торги за 129,39 млн руб. (минимальная цена — 85 млн), второй объект — другим лотом — за 174,26 млн руб. (минимальная — 114,49 млн).

Кроме того, повторно выставлен на торги корпус № 7 "СПЗ" площадью 48 тыс. кв. м и земельный участок под ним (34,5 тыс. кв. м) — за 145 млн рублей. Минимально цена может быть снижена до 120 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 24 ноября до 3 января 2021 года.

Напомним, ОАО "Самарский подшипниковый завод" — производитель конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников диаметром 19-4500 мм.

Согласно раскрытым ОАО "СПЗ" сведениям, по состоянию на 5 октября 2020 г., собственником 29,99% акций общества является Игорь Егоров, 30% — Игорь Еремкин, 30% — Валерий Пьянов.

По данным ИАС Seldon Basis, выручка компании в 2019 г. составила 113,2 млн руб., чистый убыток — 187 млн рублей.

Банкротство "СПЗ" стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов "СПЗ" в рамках дела о его банкротстве в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей.

В рамках банкротства общества его конкурсный управляющий Алексей Пономарев пытается привлечь к субсидиарной ответственности на 3,59 млрд руб. контролирующих "СПЗ" лиц, в числе которых Вадим Егиазаров и Александр Швидак.