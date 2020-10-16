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С бывших руководителей и бенефициаров "СПЗ" хотят взыскать 3,5 млрд рублей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ") Алексей Пономарев обратился в Арбитражный суд с ходатайством о привлечении к субсидиарной ответственности на 3,59 млрд руб. контролирующих предприятие лиц. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Так, к ответственности управляющий хочет привлечь прежде входивших в список аффилированных лиц предприятия Вадима Егиазарова, Александра Швидака и Романа Янушанца, экс-директоров общества Сергея Орленко и Андрея Грачева, бывших членов совета директоров "СПЗ" Сергея Величко, Николая Беха, Дмитрия Тихонова и Ивана Смолина, а также неких Максима Кравченко и Андрея Осипова.

Напомним, ОАО "Самарский подшипниковый завод" — крупный производитель конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников диаметром 19-4500 мм.

Согласно раскрытым ОАО "СПЗ" сведениям, по состоянию на 5 октября 2020 г., собственником 29,99% акций общества является Игорь Егоров, 30% — Игорь Еремкин, 30% — Валерий Пьянов.

По данным ИАС Seldon Basis, выручка компании в 2019 г. составила 113,2 млн руб., чистый убыток — 187 млн рублей.

Банкротство "СПЗ" стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов "СПЗ" в рамках дела о его банкротстве в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей.

В апреле текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа том менеджеров "СПЗ". По версии следствия, руководители завода якобы совершили сделки по отчуждению 25 земельных участков и 71 объекта недвижимости, включая склады. При этом руководители завода, в числе прочих, не удовлетворили требования УФНС по Самарской области, в результате чего представители налоговой службы обратились в силовые структуры.

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