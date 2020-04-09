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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за преднамеренного банкротства подшипникового завода

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 апреля, в Самаре возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") в отношении пока неустановленных лиц из числа топ-менеджеров АО "Самарский подшипниковый завод".

Фото: Архив «ВН»

"По предварительным данным, с 2014 по 2017 г. неустановленные лица из числа руководителей завода, имея долг перед кредиторами, совершили умышленные действия по обесцениванию имущества", — сообщил прокурор Советского района Самары Олег Алексеев.

По версии следствия, руководители завода совершили сделки по отчуждению 25 земельных участков и 71 объекта недвижимости, включая склады. При этом, руководители завода, в числе прочих, не удовлетворили требования УФНС по Самарской области. В результате представители налоговой службы обратились в силовые структуры.

"Сейчас ход расследования уголовного дела у нас на особом контроле", — сообщил прокурор Советского района Олег Алексеев.

По имеющимся данным, сумма задолженности завода может исчисляться миллиардами рублей.

Ранее сообщалось, что процедура банкротства "СПЗ" стартовала еще в 2017 году. Бенефициаром "СПЗ" называют Александра Швидака.

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