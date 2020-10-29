В Ночь искусств музей Эльдара Рязанова покажет лекторий о кино

Во вторник, 3 ноября, в 22:00, на YouTube-канале самарского музея Эльдара Рязанова состоится лекторий, посвященный кино.

Зрителей ждет лекция киноведа, главного научного сотрудника музея Эльдара Рязанова Олега Горяинова "Женское (в) кино". Речь пойдет об известных и не очень женщинах-режиссерах, которые задолго до появления фем-оптики стали трансформировать киноиндустрию.

Затем состоится лекция историка, старшего научного сотрудника музея Эльдара Рязанова Елены Козыревой "Совсем не "Старые клячи".

Кроме того, в социальных сетях музея (ВКонтакте, Инстаграм) можно пройти тест "Музыка в фильмах Эльдара Рязанова".