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ДТП Происшествия

Под Сызранью столкнулись пять автомобилей

СЫЗРАНЬ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 октября, под Сызранью произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 14:10 на 890 км трассы М-5 38-летняя водитель кроссовера Nissan выехала на перекресток на красный свет и столкнулась со встречным большегрузом MAN, водитель которого поворачивал налево на разрешающий сигнал допсекции светофора. После этого Nissan врезался в Chevrolet Niva и грузовик ГАЗ, которые ехали за MAN. От удара ГАЗ столкнулся с двигавшимся позади него грузовиком Fuso, а Nissan въехал в опору ЛЭП.

В результате аварии серьезные травмы получила водитель Nissan. Ее доставили в больницу.

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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