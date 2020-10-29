Под Сызранью столкнулись пять автомобилей

В четверг, 29 октября, под Сызранью произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

По предварительным данным полицейских, в 14:10 на 890 км трассы М-5 38-летняя водитель кроссовера Nissan выехала на перекресток на красный свет и столкнулась со встречным большегрузом MAN, водитель которого поворачивал налево на разрешающий сигнал допсекции светофора. После этого Nissan врезался в Chevrolet Niva и грузовик ГАЗ, которые ехали за MAN. От удара ГАЗ столкнулся с двигавшимся позади него грузовиком Fuso, а Nissan въехал в опору ЛЭП.

В результате аварии серьезные травмы получила водитель Nissan. Ее доставили в больницу.

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.