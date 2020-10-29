В Самаре покажут фильм об Андрее Платонове "Сокровенный человек"

Киноклуб "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) 5 ноября, в 19:00, покажет новый фильм Ромы Либерова "Сокровенный человек" (2020, Россия, документальный, биография, 73 мин., 16+).

"Сокровенный человек" — фильм, посвященный работе и жизни писателя Андрея Платонова. Съемки выполнены в смешанной технике, комбинирующей биографию Платонова с художественными представлениями на основе записей и произведений автора.

Рома Либеров известен своими картинами "Сохрани мою речь навсегда", "ИЛЬФПЕТРОВ", "Написано Сергеем Довлатовым" и "Один день Жоры Владимова". В 2010 г. кинематографист был номинирован на премию "ТЭФИ" в категории "Режиссер телевизионного документального фильма / сериала за короткометражку "Иосиф Бродский. Разговор с небожителем".

В фильме "Сокровенный человек" за час с четвертью на экране успевает промелькнуть и судьба писателя в основных моментах, и персонажи ключевых его сочинений, а иной раз и почти забытых, нехрестоматийных платоновских текстов (позднейшей пьесы "Ноев ковчег"). Либеров подробно останавливается на ранних этапах деятельности Платонова, сперва журналистской, затем уж литературной, подчеркивает искренний, неподдельный энтузиазм Платонова как строителя "нового мира", не позволяет усомниться, что заявления в духе "я электромонтер, а не писатель", сделаны молодым совсем не из-под палки, а от души. В самом деле, Андрей Платонов стал одним из тех, кто принял участие в строительстве нового мира после Октябрьской революции. Однако ожидаемой славы и признания он не получил — многие посчитали творчество писателя провокационным.

В производстве киноленты приняли участие Анатолий Белый, Сергей Пирняк, Тимофей Трибунцев и непрофессиональные актеры, среди которых оказались бухгалтеры, механики, банщики, электротехники, а также музыкант и фронтмен группы "Сансара" Александр Гагарин.

Стоимость билета — 150 рублей.