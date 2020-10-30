Банк "Открытие": пандемия ускорила рост рынка первичного жилья и повысила его доступность в Приволжском федеральном округе

Госпрограммы по субсидированию ипотеки и переход значительной части застройщиков на работу с эскроу-счетами привели к росту числа граждан, которым удалось улучшить свои жилищные условия во время сложной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, невзирая на падение уровня реальных доходов населения. При этом потенциал для роста рынка первичного жилья сохранится и в следующем году.

29 октября в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан) состоялась онлайн-конференция начальника Аналитического управления банка "Открытие" Анны Мориной, посвященная обзору рынка жилья в России и регионах. Генеральным информационным партнером мероприятия выступила интернет-газета "Реальное время".

Говоря о рынке новостроек Анна Морина, в первую очередь отметила, что государственная программа льготной ипотеки под 6,5%, которую правительство продлило до 1 июля 2021 года, значительно увеличила доступность жилья в целом по России и в Приволжском федеральном округе, в частности. При этом цены на первичном рынке все это время росли: в I полугодии 2020 года средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 8%, на вторичном рынке — на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В то же время, из-за более низкой ставки по ипотеке, размер ежемесячного платежа снижался.

"Для большинства клиентов именно размер ежемесячного платежа является основным критерием при выборе жилья и ипотечной программы. В августе этого года в среднем по ПФО снижение ежемесячного платежа составило 6% по сравнению с январем 2019 года (периода сбалансированного рынка жилья). В ряде регионов снижение было более значительным — 22% в Пензенской области, 16% в Марий-Эл, 12% в Ульяновской области, — в некоторых других регионах оно составило от 3 до 11%. При этом в Татарстане и Мордовии был зафиксирован рост: на 6% и 16% соответственно. Это дало возможность взять ипотечный кредит большему числу граждан. Те же, для кого предыдущий размер платежа был комфортным, но кто по каким-либо причинам не оформили кредит раньше, получили возможности приобрести квартиру большей площади либо в более дорогой локации", — подчеркнула Анна Морина.

К росту цен на жилье, по мнению начальника Аналитического управления банка "Открытие", привел ряд факторов. В первую очередь, это сокращение предложения и снижение ставок по банковским депозитам, в результате чего на рынок вернулись покупатели квартир в инвестиционных целях, а не для проживания. Этому также способствовал и период, когда офисы и отделения МФЦ были закрыты на карантин, в результате чего сделку невозможно было зарегистрировать. Кроме того, граждане привыкли к тому, что покупаемую квартиру можно посмотреть до сделки, а показы в то время по эпидемиологическим причинам были затруднены.

"Если говорить о рынке жилья глазами застройщиков, то именно переход на эскроу-счета позволил увеличить устойчивость сегмента жилой недвижимости в период кризиса. Безусловно, они могли кредитоваться и раньше, но ставки по классическим программам несопоставимы с данным механизмом. Конечно, применение эскроу ведет к удорожанию строительства в среднем на 4-6%, но это удорожание уже было отыграно предыдущим ростом цен. Кроме того, данный механизм, по сути, "перекладывает" бремя финансирования строительства с граждан-дольщиков на банки, что позволяет продолжать работы на объекте даже при низком уровне либо отсутствии продаж. Новые объекты продолжают строиться, госпрограммы льготной ипотеки продлены, спрос остается уверенным. Это свидетельствует о том, что рынок жилья в ПФО чувствует себя достаточно уверенно, поэтому предпосылок к ухудшению ситуации в ближайшее время не предвидится", — отметила Анна Морина.