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Пожары Происшествия

В Самаре ликвидирован крупный пожар на ул. Пионерской

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 ноября, в 02:14 удалось ликвидировать крупный пожар в частном доме на ул., Пионерская, 98 в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:29. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил площадь в 150 кв м и существовала угроза его распространения. В итоге в 00:35 пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2.
Борьбу с огнем вели 90 человек, которые использовали 32 единицы техники.

По информации чрезвычайного ведомства, в 01:10 пожар был локализован, а в 02:14 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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