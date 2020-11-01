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Пожары Происшествия

В центре Самары за ночь обгорели четыре дорогие иномарки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 ноября, в 03:59 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машин напротив дома №29 по ул. Дачная, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели легковые автомобили Volkswagen Touareg и Toyota RAV4. В их тушении участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 04:21.

А уже в 04:25 загорелись машины у дома № 54 по ул. Мечникова. По указанному адресу горел моторный отсек автомобиля Mercedes и огонь повредил автомобиль Kia. В тушении участвовали пять человек, которые ликвидировали пожар в 04:36.

Данных о пострадавших в указанных пожарах нет. Причины возгорания автомобилей и ущерб устанавливаются.

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