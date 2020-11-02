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ДТП Происшествия

Под Самарой в ДТП пострадал водитель иномарки и погиб его пассажир

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 ноября, в Красноармейском районе в 8:44 на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" 44-летний водитель автомобиля Geele врезался в дорожный знак, после чего съехал в правый кювет и опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, водитель управлял транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. 

В результате ДТП пострадал водитель и его 45-летний пассажир. Они были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, где автомобилист был госпитализирован, а его пассажир от полученных травм скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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