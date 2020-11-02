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ДТП Происшествия

В ДТП под Самарой пострадали водители Infiniti и погрузчика

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 ноября, 35-летний водитель Infiniti попал в ДТП на самарской обводной дороги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, между 2 и 3 км трассы автомобилист выехал на правую обочину, где его машину занесло и она врезалась в попутный погрузчик Bobkat под управлением 53-летнего мужчины. После удара Infiniti столкнулся еще и с ВАЗ-21101.

В аварии пострадали водители Infiniti и погрузчика, их госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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