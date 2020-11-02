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ДТП Происшествия

Пешеход погиб под колесами иномарки в Самарской области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 октября, в Кинельском районе Самарской области в ДТП попал 23-летний водитель Skoda Rapid. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 6:55 между 3 и 4 км трассы Кинель — Богатое — Борское он сбил 74-летнего пешехода, который находился справа на проезжей части, но не собирался ее переходить. Световозвращающих элементов у него на одежде тоже не было.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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