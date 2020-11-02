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ДТП Происшествия

Водитель и пассажир Toyota Land Cruiser пострадали в ДТП в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, в Центральном районе Тольятти в аварию попал 32-летний водитель Daewoo, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 9 и 10 км Обводного шоссе автомобилист выехал на обочину и столкнулся с Ford Fusion под управлением 33-летнего мужчины. После удара Ford врезался в попутный Toyota Land Cruiser под управлением 38-летнего водителя, ехавшего по левой полосе.

В аварии пострадали водитель Land Cruiser и его 37-летний пассажир. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, выясняют обстоятельства случившегося.

Гид потребителя

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