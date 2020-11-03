16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Онколог: "Летальность при раке молочной железы из года в год снижается" Жители Самарской области могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ Коронавирус в Самаре 3 ноября бьет новые рекорды Поликлинику в Южном городе переоборудуют под СOVID-госпиталь В Самарской области почти 800 студентов медколледжей привлекли для помощи медикам

Здравоохранение Общество

Жители Самарской области могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 по 7 ноября жители Самарской области могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию в мобильных пунктах тестирования — брендированных микроавтобусах.

В этом году во Всероссийской акции "Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020" задействовано около 200 городов в 45 регионах России. В акции принимает участие и Самарская губерния.

Бесплатное и анонимное тестирование позволит всем желающим за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. В этом году акция охватит пять городов нашего региона: Самару, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и Новокуйбышевск.

Каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики. Итоги тестирования в регионе подведут 9 ноября.

Специалисты будут использовать средства индивидуальной защиты, на входе в мобильный пункт тестирования будет проводиться термометрия, после каждого пациента выполняться дезинфекция помещения.

Когда и где можно пройти тест на ВИЧ:
3 ноября, Сызрань, около ТК "Монгора".
4 ноября, Тольятти, около ТРК "Парк Хаус".
5 ноября, Чапаевск, около ТЦ "Клеопатра".
6 ноября, Самара, около ТРК "Вива Лэнд".
7 ноября, Новокуйбышевск, около ТК "Центральный".

Во всех точках маршрута мобильные пункты будут открыты для посетителей с 12 до 18 часов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6