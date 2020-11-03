С 3 по 7 ноября жители Самарской области могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию в мобильных пунктах тестирования — брендированных микроавтобусах.

В этом году во Всероссийской акции "Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020" задействовано около 200 городов в 45 регионах России. В акции принимает участие и Самарская губерния.

Бесплатное и анонимное тестирование позволит всем желающим за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. В этом году акция охватит пять городов нашего региона: Самару, Тольятти, Сызрань, Чапаевск и Новокуйбышевск.

Каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики. Итоги тестирования в регионе подведут 9 ноября.

Специалисты будут использовать средства индивидуальной защиты, на входе в мобильный пункт тестирования будет проводиться термометрия, после каждого пациента выполняться дезинфекция помещения.

Когда и где можно пройти тест на ВИЧ:

3 ноября, Сызрань, около ТК "Монгора".

4 ноября, Тольятти, около ТРК "Парк Хаус".

5 ноября, Чапаевск, около ТЦ "Клеопатра".

6 ноября, Самара, около ТРК "Вива Лэнд".

7 ноября, Новокуйбышевск, около ТК "Центральный".

Во всех точках маршрута мобильные пункты будут открыты для посетителей с 12 до 18 часов.



