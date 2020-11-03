В Сергиевском районе Самарской области подрядчика оштрафовали на 9,6 млн руб. за срыв сроков ремонта сельской школы, сообщает региональная прокуратура.

Ранее ООО "Тольяттиэлектросервис" заключило муниципальный контракт на капитальный ремонт школы пос. Светлодольск. Однако предусмотренные контрактом работы не были выполнены в срок — до 1 августа 2020 года. Из-за этого школа не смогла принять учеников 1 сентября. Образовательный процесс организовали в здании допобразования в пос. Суходол.

Мировой судья Сергиевского района 29 октября рассмотрел административные дела в отношении ООО "Тольяттиэлектросервис" и его директора и оштрафовал руководителя фирмы на 481 тыс. руб., а юрлицо — на 9,6 млн рублей.

Сейчас ремонт школы полностью завершен силами другого подрядчика. Образовательный процесс возобновлен со 2 октября.