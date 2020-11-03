Где в Самаре сдать тест на COVID-19: цены и сроки

Заболевание COVID-19 нередко протекает бессимптомно — человек может не знать о том, что болен, и заражает окружающих. Чтобы узнать, есть ли у вас коронавирусная инфекция, можно сдать ПЦР-тест. Корреспондент Волга Ньюс обзвонил несколько лабораторий и узнал, сколько это стоит, как получить результаты и есть ли ограничения по сдаче анализа.

СИТИЛАБ

Стоимость анализа — 1300+690 рублей за взятие мазка. Мазок берут из носо- и ротоглотки. Срок выполнения — три рабочих дня, результаты можно получить по электронной почте или посмотреть на сайте в личном кабинете.

Исследование проводится строго по предварительной записи в отделениях лаборатории, на дом специалисты не выезжают. Записаться можно по телефону +7 (846) 276-89-45, а также на сайте.

При звонке автоинформатор сразу предлагает нажать цифру 1, если вы хотите сдать анализы на COVID-19. Оператор отвечает быстро, предупреждает, что клиента не примут, если у него есть симптомы ОРВИ, повышенная температура, потеря обоняния, или если он находился в контакте с теми, у кого подтвержден COVID-19.

На сайте лаборатории есть информация о том, как подготовиться к исследованию: "Взятие биоматериала осуществляется натощак или не ранее, чем через 2 часа после приема пищи и питья; до полоскания, орошений лекарственными средствами. Исследование рекомендуется проводить до начала противовирусного лечения. За 24 часа до взятия материала не рекомендуется применение всех видов местных форм лекарственных препаратов. Материал берется до проведения гигиенических процедур".

По телефону оператор о подготовке к исследованию не предупредил.

Медицинская компания "Наука"

Стоимость анализа — 1200 рублей+700 рублей за взятие мазка. Мазок берут из носоглотки, сдать на дому нельзя. Срок выполнения исследований — 1-2 рабочих дня. Результаты можно получить на электронную почту или посмотреть в личном кабинете на сайте.

Записаться на сдачу анализа можно только по телефону call-центра: +7 (846) 2-77-77-03 (04).

Ждать ответа оператора пришлось около семи минут. Оператор сообщил, что прием ведется строго по записи и на клиента отводится 15 минут — после каждого посетителя проводится обработка. Заходят пациенты только в масках и перчатках, людей с симптомами ОРВИ не принимают.

О том, как готовиться к исследованию, оператор не рассказал. Однако информация есть на сайте.

МЕДГАРД

Стоимость анализа — 1725 рублей+ 270 рублей за взятие мазка. Мазок берут из ротоглотки. Срок выполнения исследования — до трех рабочих дней, их можно получить в регистратуре или на сайте в личном кабинете.

На дом специалисты Медгарда не выезжают. Тестирование проводится строго по записи в специально отведенном кабинете клиники. Записаться можно по телефону call-центра: +7 (846) 260-76-76.

Оператор ответил через восемь минут и сразу уточнил, есть ли у меня повышенная температура. Пациентов с признаками ОРВИ здесь также не принимают, а на входе всем измеряют температуру. О подготовке к исследованию оператор не рассказал.

Клиники СамГМУ

Стоимость анализа — 1800 рублей. Мазок берут из носо- и ротоглотки. Результаты будут готовы на следующий день, их вышлют на электронную почту.

Записаться на тестирование можно по телефону: +7 (846) 260-03-61 или по электронной почте info@clinica.samsmu.ru. На звонок в будний день никто не ответил.

На сайте Клиник отмечается, что исследование проводят только бессимптомным пациентам при отсутствии эпидемиологического анамнеза по SARS-COV-2. Каждому пациенту перед проведением исследования измеряется температура тела бесконтактным термометром. Также на сайте есть информация о подготовке к исследованию.

РЖД-медицина

Стоимость анализа — 2000 рублей. Мазок берут из носоглотки, результат готов через 2-3 дня. Узнать можно по телефону +7 (846) 300-42-52.

Прийти на исследование можно без предварительной записи в порядке живой очереди: ул. Ново-Садовая, 222Б в будни с 8 до 11, Агибалова, 12 — с 8 до 17.

Нужно обратиться в регистратуру с паспортом, оплатить исследование и регистратор подскажет, в какой кабинет идти.

Оператор сообщила, что на входе все измеряют температуру и пациентов с повышенной не пускают. Как подготовиться к исследованию, не уточнили.